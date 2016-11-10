Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk'ün son nefesini verdiği oda, günün erken saatlerinden itibaren sevenleriyle doldu. Askeri ve sivil erkan, sivil toplum örgütleri, gençler ve çocuklar, Ata'nın çiçeklerle dolu yatağının başında hazır bulundu. 09.05'te sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'nda büyük bir sessizlik hakim oldu. Ziyarete gelen öğrenciler ve vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla birlikte sarayın önünde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Dolmabahçe Sarayı, düzenlenen törenin ardından ziyarete açıldı. Sarayı ziyaret eden vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün son nefesini verdiği yatağın üzerine karanfil bıraktı.

Adana’dan 10 Kasım için Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen 86 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Ali Boşbiter, "10 yıldır geliyorum. Kore gazisiyim. Burayı ziyaret etmesem ben hasta olurum. Adana’dan geliyorum. Burada oturmuyorum. 10 Kasım’ın vatanım için uğurlu olmasını diliyoruz. Vatan lazım bize, gençler lazım, doktor lazım, öğretmen lazım, polis lazım, asker lazım. Bu vatan için onlar lazım. Bizim bir ayağımız çukurda. 86 yaşındayım, 86’yı da bitirdim. Atatürk’ü izlemeye geldim’’ dedi.

Kore gazisi İbrahim Cebeci ise, 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak için şu dizeleri okudu:

"Savaş meydanına girdiğin zaman aslan gibi kükrerdi sesin. O devirde yoktur senin bir eşin. Türk milleti olarak Türk Cumhuriyeti’nin sevda erkemi Mustafa Kemal Paşa sen bizim kalbimizdesin’’

Kıbrıs gazisi Celal Dolaşır, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurtardık. 15 Temmuz’u unutmamak şartıyla tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Ne mutlu Türküm diyene’’ şeklinde konuştu.

"Göz yaşı değil canımı veririm’’

Gözyaşlarını tutamayan Yeliz İstanbullu, "Onunlaymışım gibi. Çok kötüyüm tutamadım, tutamıyorum kendimi. Böyle bir önder için değil gözyaşı şuan olsa canımı veririm. Gözyaşı ne demek onun gibi bir öndere. Gözyaşı biraz basit kalır bence. Can vermek lazım. Her sene geliyorum. Sadece hatıralarıyla anabiliyoruz" şeklinde konuştu.

10 Kasım’da Atatürk’ü ziyarete gelen öğrencilerden minik Ayça, "Atatürk’ün yatağını görmek için ve ona saygı duruşunda durmak için buradayız. Hepimiz gördük, odaları geziyorum. Şu an Atatürk’ün burada olduğunu hissediyorum" İfadelerini kullandı.

Hatice adlı öğrenci de, ’’Atatürk için buradayım. Fotoğraf çekileceğim. Çok güzel hissediyorum’’ diye konuştu.

Mustafa Vasıf Karslıgil İlkokulu 2-A sınıfını 10 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı'na ziyarete getiren sınıf öğretmeni Damla Ataman Keçeci, "Öğrencilerimizle bu gururlu anı paylaşmak istedik. Zaten sınıfta sürekli konuşuyoruz, anlatıyorum. Gözlerinde canlandıramıyorlardı. Bugün kendi gözleriyle görmüş oldular. Çok mutluyuz. Vefa duygumuz bugün bir kat daha arttı. Çiçeklerimizi bıraktık. Atatürk’ün odasını görünce heyecanlandılar. Daha önce onları böyle görmemiştim" şeklinde konuştu.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz