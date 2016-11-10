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Atatürk fotoğrafları için duvarda kalıcı sergi açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, 10 Kasım Atatürk’ün 78. ölüm yıldönümü anısına duvarda kalıcı fotoğraf sergisi açılarak, herkesin bu duvara Atatürk fotoğraflarını asabileceği açıklandı.

Atatürk fotoğrafları için duvarda kalıcı sergi açıldı

10 Kasım 2016 22:19

Süleymanpaşa Belediyesi'nin Ekmekçioğlu Parkı önünde bulunan bir duvarda düzenlediği Açık Hava Atatürk Fotoğrafları Sergisi açılışına Süleymanpaşa Belediye Ekrem Eşkinat ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra birçok vatandaş da ellerinde meşalelerle katıldı. Başkanlar ve vatandaşlar Atatürk’ün ölüm yıldönümü anısına açılışını yaptıkları Açık Hava Atatürk Fotoğrafları Sergisini gezdi.

“Duvarlar bedelsiz olarak onlara tahsis edilmiştir”
Daha sonra açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Ekrem Eşkinat, “Tekirdağlı, Süleymanpaşalı hemşehrilerim, bize bu vatanı emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, bir defa daha tekrar ediyoruz ki sonuna kadar, onun mirasını, onun dünyaya bakışını onun üretkenliğini, onun çağdaşlığını, bu topraklarda var etmeye devam edeceğiz. Bu hazırladığımız sergi, kalıcı bir sergidir. Biz bu topraklarda yaşadığımız müddetçe, bizim buraya koyduğumuz 20 Atatürk resmi, bütün sivil toplum örgütlerine açık bir alanda, giderek çoğalacaktır. Buradan bütün sivil toplum örgütlerine tekrar çağrı yapıyorum. Bu resimleri çoğaltmak, kendi logolarıyla kendi duruşlarıyla bu şehre, bu ülkeye sahip çıktıklarını göstermek için bu duvarlar bedelsiz olarak onlara tahsis edilmiştir. Ben inanıyorum ki, çok yakın bir süreçte bu duvarlar atamızın çeşitli resimleriyle ve sivil toplum örgütlerimizin siyasi partilerimizin inanan siyasi partilerimizin duruşlarını gösterecekleri bir yer olacaktır” dedi.

“Dikkatimi çeken bir olay vardı”
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise sergide yaptığı açıklamada, “Arkadaşları takdir ediyorum. Gerçekten buna ihtiyacımız vardı. Atamızı rahmetle andık. Bu 10 Kasım'da dikkatimi çeken bir olay vardı. Çok büyük bir katılım vardı. Yani son yıllarda gördüğüm en büyük katılımı gördüm çok mutlu oldum gurur duydum. Demek ki Atamıza ihtiyacımız ve özlemimiz her dönemde artıyor” diye konuştu.
Vatandaşların yoğun katılımıyla açılan sergi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşların sergiyi gezmesiyle son buldu. Öte yandan, serginin sürekli halka açık olacağı öğrenildi.  

Halil Dağ

Etiketler: Atatürk fotoğrafları, sergi


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