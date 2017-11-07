Atatürk Havalimanı apronunda kaza: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı apronunda akşam saatlerinde uçuştan dönen kabin ekibini taşıyan Turkish Ground Services (TGS) aracı ile Çelebi’ye ait bagajları taşıyan traktör seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kabin ekibini taşıyan araç, savrularak park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Kazada şoförün yanı sıra bir kaptan pilot ve iki hostes hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan uçuş ekibine ayakta müdahale etti. TGS aracını kullanan şoför ise tedbir amacıyla ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Daha sonra hasar gören araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Ferhat Yasak