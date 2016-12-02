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Atatürk Havalimanı Kavşağı’nda ölen ve yaralananların isimleri

Atatürk Havalimanı Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların kimlik bilgileri tespit edildi.

Atatürk Havalimanı Kavşağında ölen ve yaralananların isimleri

02 Aralık 2016 07:07

Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan araştırmalar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralı vatandaşların üzerinden kimlik çıkmamıştı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapışan araştırmalar sonucunda sürücü Muhammet A. ve Eylem I. isimli vatandaşların hayatını kaybettiği tespit edilirken Volkan S. ve Saadet S. isimli vatandaşların ise kazada yaralandığı öğrenildi. Yaralı vatandaşların Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Hayatını kaybeden Muhammet A. ve Eylem I. isimli vatandaşların cenazelerinin ise Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı ifade edildi. Cenazelerin burada gerçekleştirilecek işlemlerin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: Atatürk Havalimanı Kavşağı, kaza


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