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Atatürk Havalimanı kışa hazır

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), yolcuların kış aylarında kar ve buzlanmadan dolayı mağdur olmaması için hazırlıklara başlarken, 26 karla mücadele aracının bütün bakımlarının da yapıldığı öğrenildi.

Atatürk Havalimanı kışa hazır

26 Ekim 2016 10:18
Atatürk Havalimanı kışa hazır - Tıkla İzle

Kışın kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş trafiğinin aksamaması için Atatürk Havalimanı'nda toplantı düzenlendi. DHMİ Atatürk Havalimanı baş müdürü Timur Alpbayrak, tarafından düzenlenen toplantıya havalimanında görev yapan tüm şirket yetkilileri katıldı.

DHMİ Atatürk Havalimanı'nda, havayolunu kullanan yolcuların kış aylarında kötü hava koşulları, kar ve buzlanmadan dolayı mağdur olmaması için şimdiden önlemler almaya başladı. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan tüm kurum ve kuruluşlar ile toplantı yapan DHMİ Atatürk Havalimanı baş müdürü Timur Alpbayrak, şirket yetkilileri ile olası bir kar yağışında neler yapılması gerektiğini konuştu.

Atatürk Havalimanında kışa hazırlık yapan DHMİ yetkilileri, olası bir buzlama ve kar yağışında kullanmak için depolarında 400 ton buz önleyici-buz çözücü sıvı malzeme bulundurduğunu öğrenildi. Karla mücadele için DHMİ'nin araç filosunda bulunan 26 karla mücadele aracının tüm bakımlarını yaparak kışa hazır hale getirildi. DHMİ bu araçları kullanacak personele ise eğitim vererek yoğun kar yağışının olduğu günlerde, 24 saat karla mücadele edebilmek için tüm hazırlıklarını yaptı.

Tuncer Cengiz

 


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