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Atatürk Havalimanı kışa hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmasının ardından, Atatürk Havalimanı'nda tüm önlemler alındı. İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar iniş sırasında zor anlar yaşadı.

Atatürk Havalimanı kışa hazır

13 Aralık 2016 15:49
Atatürk Havalimanı kışa hazır - Tıkla İzle

Bugün İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle uçuşların aksamaması ve yolcuların mağdur olmaması için Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği tüm önlemleri aldı. Havalimanında görev yapan tüm kurum ve kuruluşlarla toplantı yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) görevlileri uyararak seferlerin aksamaması için gerekli önlemleri almalarını istedi. Öte yandan, İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar pilotlara zor anlar yaşattı. Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaklar rüzgarın etkisiyle beşik gibi sallandı.

Uçaklar özel sıvı ile yıkanıyor
Havalimanı’ndaki uçaklar sefer öncesi buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir sıvıyla yıkanıyor. Olası buzlanma tehlikesine karşı, havayolu şirketlerinin uçakları ’De-icing’ ve ’Anti-icing’ adı verilen buzlanmaya karşı alkolle yıkanıyor. Bu işlemle uçakların; kanat, motor, kuyruk ve gövdesi özel bir araçtan püskürtülen alkolle buzlanmaya karşı korunuyor.

Kar temizleme araçları hazır bekletiliyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), yolcuların mağdur olmaması için tüm hazırlıklarını yaptı. Atatürk Havalimanı'nda karla mücadele için 26 aracın tüm bakımlarını yaptıran DHMİ yetkilileri, araçları apronda hazır bekletiyor.

Tuncer Cengiz

 


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