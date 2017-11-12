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Atatürk Havalimanı saldırısı davası yarın başlıyor

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin haklarında dava açılan 46 sanığın yargılanmasına başlanıyor. Yarın sabah Silivri’de görülecek davada, 42’si tutuklu 46 sanık, 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 342 yıla kadar hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Atatürk Havalimanı saldırısı davası yarın başlıyor

12 Kasım 2017 09:27

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016’da, terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açılan davanın görülmesine başlanacak. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülecek duruşmada 42’si tutuklu, 4’ü firari olmak üzere toplamda 46 sanık hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın 16 Kasım Perşembe gününe sona ermesi öngörülüyor.

Terör saldırısına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Tasarlayarak insan öldürmek", "Silahlı terör örgütü üyeliği", "Terör örgütü kurma ve yönetme", "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli mala zarar verme" suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 132’şer yıl ile 3 bin 342’şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

İddianamede, saldırıda yaralanan 163 kişi ve saldırı nedeniyle malı zarara uğrayan 44 kişi “şikayetçi” sıfatıyla yer alıyor. 

Başak Akbulut

Etiketler: Atatürk Havalimanı saldırısı davası

 

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