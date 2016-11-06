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Atatürk Havalimanı şüphelisinin evinde polis araması

Atatürk Havalimanı’nda dur ihtarına uymayarak paniğe yol açan şüphelilerden birinin evinde polis arama yaptı.

Atatürk Havalimanı şüphelisinin evinde polis araması

06 Kasım 2016 07:19
Atatürk Havalimanı şüphelisinin evinde polis araması - Tıkla İzle

Atatürk Havalimanı’nda motosikletli 2 şahsın polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmasıyla alanda yoğun hareketlilik yaşanmıştı. Kısa sürede yakalanan 2 zanlı Havalimanı karakolunda sorguya alınmıştı. Polis ekipleri şüphelilerden birini ilk ifadesinin ardından karakoldan çıkartarak adresine götürdü. Polis, şahsın nezaretinde Başakşehir, Şahintepe Mahallesi’nde bulunan adresinde yaklaşık 1 saat incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından yeninden havalimanı karakoluna getirilen şüpheli şahıs basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Etiketler: Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı şüphelisi


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