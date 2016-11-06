Atatürk Havalimanı’nda motosikletli 2 şahsın polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmasıyla alanda yoğun hareketlilik yaşanmıştı. Kısa sürede yakalanan 2 zanlı Havalimanı karakolunda sorguya alınmıştı. Polis ekipleri şüphelilerden birini ilk ifadesinin ardından karakoldan çıkartarak adresine götürdü. Polis, şahsın nezaretinde Başakşehir, Şahintepe Mahallesi’nde bulunan adresinde yaklaşık 1 saat incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından yeninden havalimanı karakoluna getirilen şüpheli şahıs basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.