Atatürk Havalimanı taşınıyor! Tırlar yola çıktı...

Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde, merdiven, pushback gibi çok sayıda malzeme tırlara yüklenmişti. Malzemelerin yüklendiği yaklaşık 20 tır Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Yeni Havalimanı'na doğru yola çıktı. Havalimanı malzemelerinin taşındığı 20 tırın Basın Ekpres'te ilerleyişi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde havalimanından alınan malzemeleri taşıyan tırların konvoy eşliğinde ilerlediği görüldü. Öte yandan malzemelerin TEKNOFEST de kullanıldıktan sonra İstanbul Yeni Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi.

Ahmet Faruk Sarıkoç