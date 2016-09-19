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Atatürk Havalimanı tüm zamanların uçuş ve yolcu rekorunu kırdı

Atatürk Havalimanı tüm zamanların uçuş ve yolcu rekorunu kırdı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü.

Atatürk Havalimanı tüm zamanların uçuş ve yolcu rekorunu kırdı

19 Eylül 2016 15:23

Bölgesinde lider, Avrupa’da da ilk sıralarda yer alan İstanbul Atatürk Havalimanı dün tüm zamanların yolcu ve uçak rekorunu kırdı. Atatürk Havalimanı’na dün (18 Eylül Pazar) iniş-kalkış yapan uçak sayısı 1500’e yükselerek, yeni bir rekor kırıldı. Limandan geçen yolcu sayısı ise tüm zamanların üzerine çıkarak, 210 bin 572 kişi olarak gerçekleşti. Transit yolcu sayısındaki artış devam ederken, havayolu şirketlerinin bayram öncesi koyduğu ek seferlerde doluluk oranı yüzde 90’lara ulaştı. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: Atatürk Havalimanı


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