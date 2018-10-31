Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı kaza yaptı!

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan 34 RR 1116 plakalı servis midibüsü, Bakırköy sahil Kenedy Caddesi'nde aniden şerit değiştirmeye çalışan 34 ZP 8662 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 10'un üzerinde kişi yaralanırken, servis şoförü ise araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmaları sürüyor.

Volkan Kayalar

