Atatürk Havalimanı’nda 23 Nisan yoğunluğu

Önümüzdeki Pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle birlikte ortaya çıkan 3 günlük tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, bu süreyi İstanbul dışında geçirmek için Atatürk Havalimanı’na akın etti.

Terminal girişlerinde ve kontuarlarda uzun kuyruk oluştu

Gün içerisinde normal seyrinde devam eden yoğunluk mesai saatinin bitmesiyle birlikte artmaya başladı. Cuma akşamlarında yaşanan yoğunluğun 23 Nisan için tatil planı yapan yolcularla birleşmesiyle, Atatürk Havalimanı’nda terminal giriş noktalarında ve bilet ve bagaj işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu.

Havalimanındaki yoğunluk sadece terminal girişi ve kontuarlarda oluşmadı. Yolcuların Dış Hatlar Gidiş katında bulunan yurtdışı harç pulunun alındığı bankolarda kuyruk oluşturduğu görüldü.

Ferhat Yasak