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Atatürk Havalimanı’nda 23 Nisan yoğunluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle birlikte 3 güne çıkan tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu.

Atatürk Havalimanında 23 Nisan yoğunluğu

20 Nisan 2018 18:44
Atatürk Havalimanı’nda 23 Nisan yoğunluğu - Tıkla İzle

Önümüzdeki Pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle birlikte ortaya çıkan 3 günlük tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, bu süreyi İstanbul dışında geçirmek için Atatürk Havalimanı’na akın etti.

Terminal girişlerinde ve kontuarlarda uzun kuyruk oluştu

Gün içerisinde normal seyrinde devam eden yoğunluk mesai saatinin bitmesiyle birlikte artmaya başladı. Cuma akşamlarında yaşanan yoğunluğun 23 Nisan için tatil planı yapan yolcularla birleşmesiyle, Atatürk Havalimanı’nda terminal giriş noktalarında ve bilet ve bagaj işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu.

Havalimanındaki yoğunluk sadece terminal girişi ve kontuarlarda oluşmadı. Yolcuların Dış Hatlar Gidiş katında bulunan yurtdışı harç pulunun alındığı bankolarda kuyruk oluşturduğu görüldü.

Ferhat Yasak 

Etiketler: 23 Nisan yoğunluğu, Atatürk Havalimanı

 

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