Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı’nda görev yapan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2’si yabancı uyruklu 7 kişiyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından şüpheliler durdurularak kimlik kontrolü ardından üst araması yapıldı.Yapılan aramalarda şüphelilerin yanında bulunan valizlerden 9 buçuk milyon dolar çıktı. Bulunan paranın kayıt dışı olduğunu belirleyen polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.U., H.Ö., H.A.K., Z.K., B.S., D.T. ve T.K. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirtilerek sorguya alındı. Şüphelilerin 9 buçuk milyon doları Türkiye’ye getirme sebepleri ve bağlantıları araştırılıyor.

Tugay Saday

