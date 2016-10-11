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Atatürk Havalimanı'nda aşure ikram edildi

Atatürk Havalimanı’nda Muharrem ayı nedeniyle yerli ve yabancı yolculara aşure ikram etti. Aşureyi ilk kez tadan yabancı yolcular aşurenin tadını çok beğendiklerini söyledi.


11 Ekim 2016 13:23

Muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda seyahat eden yolculara aşure ikram edildi. Yerli ve yabancı yolcular, kendilerine ikram edilen aşurenin tadına baktı. İlk kez aşure yiyen yabancı yolcular, aşurenin tadını beğendiklerini ifade etti.

Evinde kendi imkanlarıyla yaptığı aşureyi yolculara dağıtan Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Mescidi İmam Hatibi

Abdülsamet Karadayı, ”Her sene havalimanımızda aşure günü münasebetiyle aşure günü ikramı yapıyoruz. Hem ülkemizi hem dinimizin güzelliklerini bütün yolcularımıza, bütün ülkelerden gelen misafirlerimize göstermeye anlatmaya çalışıyoruz. Bu sene de özellikle bu alanda daha fazla yolcu olması itibariyle böyle bir ikram yapalım dedik. Malum son zamanlarda çok değişik acı hadiseler yaşıyoruz. Hem ülkemiz hem de dinimiz üzerine çok oyunlar oynanıyor. Biz de insanlara bütün dünyadan gelen misafirlerimize hem memleketimiz hem de dinimizin güzelliklerini onlarla sohbet ederek, aşure ikram ederek konuşarak anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yolcular ikramdan memnun kaldı”

Daha önceki yıllarda da aşure dağıttıklarını söyleyen Karadayı, “Çok memnunlar. Daha önceki senelerden zaten biz bunu biliyoruz. İnsanlar burada aşure yiyorlar, çok memnun oluyorlar. Bu sene de yabancı katılım çok fazla olmasından dolayı çok memnun olduk. Aşurenin şöyle bir anlamı vardır. Aşure birlik beraberlik demektir, paylaşmak dayanışmak demektir. Aşure bereket,ihsan demektir. Bu aşure gününün inşallah bereketiyle havalimanımız daha çok bereketlenecek. Turizmimiz daha çok artacak. İnsanlar daha çok ülkemize, İstanbul’umuza gelecektir. İnşallah Rabbim nasip eylesin diyorum” dedi.

Yabancı yolcular aşureyi tattı

Hindistan'dan Kanada'ya transit gitmek üzere ailesiyle havalimanında bulunan Hardeep Chawla, Sih dininden olduklarını, aşureyi ilk kez tattığını ve çok beğendiğini belirtti. Sunbir Chawla ise aşurenin İslam dini için anlamını yeni öğrendiğini belirterek, ikramda emeği geçenlere teşekkür etti.
Fransız yolcu Anyess Audra, Hindistan'dan transit olarak havalimanına geldiklerini dile getirerek, ikram edilen aşureyi ilk kez İstanbul'da tattığını bildirdi. 

Tuncer Cengiz
İSTANBUL 


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