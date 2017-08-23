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Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına az bir süre kala, Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu başladı

23 Ağustos 2017 15:50
Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı - Tıkla İzle

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, bayram tatili ile yıllık izinlerini birleştirenlerin seyahate çıkması nedeniyle şimdiden yoğunluk başladı. Tatil için giden ve gelenlere hac görevini yapmak için kutsal topraklara giden hacı adayları da eklenince havalimanında yoğunluk meydana geldi.
Havalimanı'nda da terminal giriş kapıları, biniş bankolarında ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Atatürk Havalimanı’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların uçaklarını kaçırmamaları için yetkililer tüm önlemleri aldı. Bayram için şimdiden Türkiye'ye akın akın gelen gurbetçi kafileleri dikkat çekerken, turizm bölgelerine uçuş yapan uçaklarda yer bulmak zorlaştı.

Kurban Bayramı nedeniyle oluşan yoğunluk havayollarının yüzünü güldürdü. THY ve özel havayolu şirketleri yoğun yolcu taleplerine karşılamak adına tatil döneminde ek seferler yapacak. Bayram tatilinde en yoğun uçak ve yolcu trafiği gerçekleşmesinin beklendiği Atatürk Havalimanı'ndan tatil boyunca 16 bin 568 uçak kalkış-iniş yapacak. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: Atatürk Havalimanı


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