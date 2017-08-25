Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu başladı!

10 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketleri veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun talebini karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler koydu. En çok talebin olduğu Türk Hava Yolları 196 ek sefer koyarken, özel havayolu şirketleri de artan yolcu talebinden memnun.

Bugün Atatürk Havalimanı rekor kıracak

Yaz tatili ve Kurban Bayramı nedeniyle tatil yörelerine veya memleketlerine gitmek için bilet alan vatandaşlar, havayolu şirketlerinin yüzünü güldürürken, artan talep üzerine ek seferler koyulması sonucu bugün Atatürk Havalimanı'nda yolcu ve uçuş rekoru kırılacak. Bugün Atatürk Havalimanı'ndan bin 545 sefer yapacak ve 250 bin yolcu geçiş yapacak.

Rekoru THY Genel Müdürü duyurdu

Atatürk Havalimanı'nda yolcu ve uçak rekoru kırılacağını resmi twiter hesabından duyuran THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Cuma günü bin 545 uçak ve çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz” bilgisini paylaştı.

Pasaport ve çekin bankolarında uzun kuyruklar oluştu

Tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşayan Atatürk Havalimanı'nda pasaport ve check in bankolarında uzun kuyruklar yaşandı. Atatürk Havalimanı Pasaport Büro yetkilileri tüm pasaport bankolarını açık tutarak yolcuların mağdur olmaması ve uçaklarını kaçırmaması için yoğun çaba harcadı. Tüm önlemlere rağmen artan yolcu nedeniyle pasaport bankoları ve çekin adalarında uzun kuyruklar oluşurken, alınan önlemlerle yolcuların uçağını kaçırması önlendi.

Otoparkta yer kalmadı

Bayram yoğunluğunun yaşandığı bugün 850 araç kapasiteli kapalı otoparkta yer kalmadı. Tatil için şehir dışına giden yolcular, araçları havalimanı kapalı otoparkına bırakınca, otopark doldu. Bir çok yolcu veya çalışan kapalı otoparkta yer bulamayınca araçlarını açık otoparka bırakmak zorunda kaldı.

Tuncer Cengiz