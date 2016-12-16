Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 13 Aralık salı günü Şanlıurfa’ya uçacak olan 25 yaşındaki Ramazan Debe’yi şüphe üzerine metro katında durdurdu. Şahıs hakkında yapılan incelemelerde, 1999 yılında PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan tutuklanan Debe’nin 2004 yılında tahliye olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Araştırma Büro Amirliği polisleri aramalarını derinleştirirken Debe’nin üst aramasında, cüzdan içeresinde bulunan kağıt parçasında yazılı bir telefon numarası tespit edildi. Telefon numarası TEM görevlileri ile paylaşıldığında numaranın bölücü terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu bilgisi alındı. Gözaltına alınan Debe TEM Şube’ye sevk edildi. Gözaltında olan Debe ile ilgili detaylı araştırma yapıldığı ve üzerinden çıkanların incelendiği öğrenildi.