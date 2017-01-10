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Atatürk Havalimanı’nda bugün

Kar yağışının bu gün etkisini kaybetmesi üzerine Atatürk Havalimanında seferler yapılmaya başladı. Havalimanı apronunda biriken karlar ise, kar temizleme araçları ve küreklerle temizleniyor.

Atatürk Havalimanında bugün

10 Ocak 2017 13:33

İstanbul’da kar yağışının durması üzerine Atatürk Havalimanı’ndaki uçuşlar da normale döndü. Kar yağışının durması ile birlikte Atatürk havalimanında kar temizliği başlarken, uçakların altı ve apronun kar küreme araçlarıyla temizlendiği görüldü. Havalimanı çalışanlarının araçların ulaşamadığı uçak altındaki bazı noktaları ise kendi çabalarıyla temizlemesi dikkat çekti .

Dört gündür havalimanında beklemek zorunda kalan yolcular ise seferlerin başlaması ile ülkelerine gitmeye başladı. Uçuşların başlaması ile birlikte havalimanında ve pasaportlarda yoğunluk başladı.

THY 50 bin kumanya dağıttı

Kar yağışının etkili olduğu dört günde THY 16 bin yolcuyu otellerde ağırladı. THY ayrıca Atatürk Havalimanında bekleyen yolculara ise 50 bin kumanya ve binlerce battaniye dağıttı. Bu arada dört gündür Atatürk havalimanında beklemek zorunda kalan yolcular uyumayı tercih etti. Uyuyan yolcular Atatürk Havalimanında ilginç görüntüler oluşturdu.

Tuncer Cengiz 


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