Atatürk Havalimanında çadırlı demokrasi nöbeti

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde milyonlarca vatandaş bir kez daha meydanlara indi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanları dolduranlar, demokrasi için bir araya geldi. Kalkışmanın yaşandığı gece darbecilerin hedef noktalarından biri olan Atatürk Havalimanında vatandaşlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da demokrasi nöbeti için toplandı. Havalimanının ana giriş kapısı önünde toplanan vatandaşlar Cumhurbaşkanı için tezahüratlarda bulundu.

Türk bayraklarıyla havalimanına akın ettiler

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Atatürk Havalimanı’nda başlayan demokrasi nöbetine katılmaya gelen Halit Akbaş, "Çok mutluyuz, vatanımızı kaptırmadık. Allahım başımızdaki başkomutana uzun ömürler versin. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Eşimle ve çocuklarımla beraber geldim" dedi.

Elinde Türk bayrağıyla havalimanına gelen Yıldız İlgaz ise, "Vatanımıza sahip çıkmak için buradayız. Türk bayrağını aldık geldik. Çünkü vatanımıza el uzatanların karşısında burmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Demokrasi nöbetine gelen Fatma Bikbay da, "15 Temmuz’un yaşandığı bu gecede o gece yaşadığım duyguların aynısını yaşıyorum. Sadece vatanım için sokaklardayım" ifadelerini kaydetti.

Havalimanında çadırlı demokrasi nöbeti

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından Atatürk Havalimanı’nda 29 gün boyunca çadırla demokrasi nöbeti tutan Sinan Değirmendaş da kalkışmadan bir yıl sonra aynı yerde çadır kurarak nöbet tutmaya başladı. Eşi ve üç çocuğuyla beraber havalimanı girişinde çadır kuran Değirmendaş, "Beylikdüzü’nden buraya geldim. Biz 15 Temmuz’da da buradaydık 29 gün boyunca. Bugün de buradayız, bundan sonra da burada olacağız. Bekleyeceğiz gelen olursa her zaman görecekleri vardır. Ne kadar süreceği belli değil, biz de çadırımızı her zaman yanımızda getiriyoruz. Bütün ailece buradayız eşim ve üç çocuğum var" dedi.

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz