Edinilen bilgiye göre, Tunus vatandaşı olan bir şahıs Hatay’da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli şahıs buradaki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Cezayir’e sınır dışı edilmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi. Atatürk Havalimanı'nda uçağa bindirilmeyi bekleyen şahıs, polislerin bir anlık dalgınlığından yaralanarak havalimanı içinde kaçmaya çalıştı. Bu sırada polisler şahsı kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs CIP salonunda yakalandı. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheli şahsın kaçma girişimine ilişkin tutanak tutuldu. Kaçma girişimine ilişkin yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıs Kumkapı’da bulunan yabacılar şube müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli şahsın yarın sınır dışı edileceği kaydedildi.

FERHAT YASAK

