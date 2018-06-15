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Atatürk Havalimanı'nda durumundan şüphelinin şahsın midesinde bin 100 gram kokain çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda durumundan şüphelenerek durdukları Güney Afrikalı şahsın midesinden bin 100 gram gram kokain çıktı.

Atatürk Havalimanında durumundan şüphelinin şahsın midesinde bin 100 gram kokain çıktı

15 Haziran 2018 14:02

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden hareket ederek Atatürk Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu C.W isimli şahıstan şüphelenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı durdurdu. İlk önce şüphelinin pasaportunu kontrol eden ekipler, vücudunda uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine şahsı hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan incelemede şahsın midesinde içerisinde kokain maddesi bulunan dara ağırlığı bin 100 gram gram gelen 89 adet kapsül tespit edildi.Kapsüller şahsın vücudundan çıkartılırken, C.W çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Sadık Kahraman
 

 

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