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Atatürk Havalimanı’nda iniş ve kalkışlara radar arızası engeli

Atatürk Havalimanı’nda yaklaşık 30 dakika süreyle meydana gelen radar arıza sonucunda iniş ve kalkışlarda bir süre rötar yaşandı.

Atatürk Havalimanında iniş ve kalkışlara radar arızası engeli

22 Şubat 2017 17:45

Türkiye’nin en yoğun havalimanı konumundaki Atatürk Havalimanı’nda radar arızası meydana geldi. Yaşanan arızanın ardından hava trafiği Ankara’daki hava trafik kontrolörlerine devredildi. Saat 15.50’de başlayan arıza 16.20’ye kadar devam etti. Bu sürede Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına iniş ve kalkışlarda sıkıntılar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşandı. Arıza nedeniyle havada tur atmak zorunda kalan bir uçak yakıt kritiğine girmesi sonucunda Çorlu Havalimanı’na yönlendirildi.

Radar arızanın nedeni araştırılırken arızanın giderilmesinin ardından uçuşlar normale döndü. Kalkış yapacak uçaklar pist başında ve taksi yollarında beklerken öncelik iniş yapacak uçaklara veriliyor.

Ferhat Yasak 

Etiketler: Atatürk Havalimanı, radar arızası


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