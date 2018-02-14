Atatürk Havalimanı’nda kaçak kürk yakalandı

Geçen Cuma günü Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dan Atatürk Havalimanı’na gelen G.G isimli Türk vatandaşı bir yolcuyu takibe alan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yolcunun beraberindekivalizlerine arama yaptı. Yapılan aramada valizlerin içinde kürk yapımında kullanılan 977 adet Çinçila derisi yakalandı. Derilerin gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 582 bin TL olduğu öğrenildi.

Yakalananlar arasında Astragan (Karakul) derisi de var

Gümrük ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan derilerin arasında çok sayıda Astragan (Karakul) derisi de ele geçirildi. Atatürk Havalimanı'nda yakalanan Astragan derilerine el konularak, derileri yurda sokmaya çalışan G.G hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten işlem başlatıldı.

Öte yandan, Astragan derisinin Karakul koyunun yeni doğan yavrusundan elde edildiği, yavru doğduktan en geç 3 gün içinde öldürülerek derisinin çıkarıldığı öğrenildi. Bu nedenle Astragan derisinin yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu bilgisi edinildi.

Kaçakçıların yeni gözdesi vücut geliştirme ve kanser ilaçları

Türkiye’de vücut geliştirme ve kanser ilaçlarının yüksek fiyatla satılması, kaçakçıların ilgi odağı oldu. Yüksek fiyatla satılan ilaçları yurt dışından daha ucuza alarak Türkiye’de satan kaçakçılar Gümrük Ekiplerinden kaçamadı.

Gümrük Ekipleri geçtiğimiz Cuma günü yaptığı operasyonda Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen vücut geliştirme ilaçlarına el koydu. Uganda’dan İstanbul’a gelen M.K isimli Türk yolcu ile J.K isimli Ugandalı yolcuların bagajlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 66 bin lira olan 887 adet vücut geliştirme ilacı ile yine 40 adet tıbbı ilaç tespit edildi.İlaçlara el konulurken yolcular hakkında işlem yapıldı.

Tuncer Cengiz

