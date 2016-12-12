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Atatürk Havalimanı'nda kar alarmı!

İstanbul’da bugün beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi.

Atatürk Havalimanında kar alarmı!

12 Aralık 2016 22:56

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMİ) tarafından alınan kapasite düşürme kararı nedeniyle tüm havayolu şirketleri uçuşlarının yüzde 5'ini azaltacak. Alınan kapasite azaltma kararı nedeniyle Atatürk Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Baş Müdürü Timur Alp Bayrak yazılı bir açıklama yaptı. Bugün saat 15.00 ile 06.00 arasında kapasite azaltmasının olacağını açıklayan Bayrak, "Yurdun belirli bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.12.2016 saat 15.00 ile 14.12.2016 günü 06.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşlar yüzde 5 oranında azaltılacaktır. Yolcularımızın bilet aldıkları şirketlerin internet sitelerinden uçuşlarını takip etmeleri tavsiye olunur" dedi.

Tuncer Cengiz

Etiketler: Atatürk Havalimanı, kar


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