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Atatürk Havalimanı’nda kaza: 2 yaralı

Atatürk Havalimanı Kargo Terminali içerisinde kapalı kasa kamyonetin park halindeki TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Havalimanında kaza: 2 yaralı

07 Kasım 2016 07:12
Atatürk Havalimanı’nda kaza: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 05.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Kargo Terminali’nde meydana geldi. İddialara göre Tayfun Topçu yönetimindeki 34 BE 0553 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün uyuması sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 JMB 49 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet içerisinde bulunan şoför Tayfun Topçu araç içerisinde sıkışırken, yanında oturan Ali Poyrazoğlu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Tayfun Topçu’yu sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa kaldırıldı. Diğer yaralı Ali Poyrazoğlu’da ayakta tedavisi yapılıp ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulanslarla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Murat Solak
İSTANBUL 


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