Atatürk Havalimanı'nda kaza: 9 yaralı

Olay, Atatürk Havalimanı apronunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, uçaklara bagaj taşıyan traktör, apronda personel taşıyan araçla çarpıştı. Kazada 9 personel yaralanırken, yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda personel servisiyle uçaklara bagaj taşıyan traktörün çarpıştığı an güvenlik kameralarına yansıdı.



Atatürk Havalimanı apronunda personel servisi ile uçaklara bagaj taşıyan traktör çarpıştı. Kazada 9 çalışan yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sola hareket eden bagaj taşıyan traktör arkadan gelen personel servisi ile çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle minibüsün devrildiği görülüyor.

