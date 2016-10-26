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Atatürk Havalimanı’nda pasaport sistemi arızası

Atatürk Havalimanı’nda pasaport işlemlerinin gerçekleştirildiği ‘polnet’ sistemi arızalanınca yolcular pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruk oluşturdu.

Atatürk Havalimanında pasaport sistemi arızası

26 Ekim 2016 22:10
Atatürk Havalimanı’nda pasaport sistemi arızası - Tıkla İzle

Yurt dışına çıkmak için Atatürk Havalimanı’na gelen yolcular saat 18.00 sıralarında pasaport işlemlerinin yapıldığı ‘polnet’ sistemi arızalanınca Dış Hatlar Terminali’ne bir süre beklemek zorunda kaldı. Arızanın dakikalarca giderilememesi üzerine işlemler pasaport polisleri tarafından manuel olarak gerçekleştirildi. İşlemlerin yavaşlaması nedeniyle pasaport sırasında uzun kuyruklar oluştu. Arızanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemezken, siber saldırılar da dahil olmak üzere her türlü ihtimal değerlendiriliyor.
Yaklaşık 3 saat süren arızanın giderilmesinin ardından saat 21.00 sıralarında pasaport işlemleri normale döndü. 

Ferhat Yasak
 

Etiketler: Atatürk Havalimanı


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