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Atatürk Havalimanı’nda ‘porsuk kürkü’ operasyonu

Atatürk Havalimanı'ndan yasa dışı yöntemle yurda sokulmak istenen yaklaşık 45 bin lira değerindeki 200 porsuk kürkü, gümrük muhafaza memurları tarafından ele geçirdi.

Atatürk Havalimanında porsuk kürkü operasyonu

27 Ocak 2018 09:13
Atatürk Havalimanı’nda ‘porsuk kürkü’ operasyonu - Tıkla İzle

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Yasa dışı yolla Türkiye’ye getirilmek istenen 200 porsuk kürkü, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görevli gümrük muhafaza memurları tarafından tespit edilerek el konuldu.

45 bin lira değerinde kürk tespit edildi

Ukrayna’nın Odessa şehrinden tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Azeri uyruklu Ş.A, pasaport kontrolünden geçmesinin ardından elindeki valizlerle yurda giriş yapacağı sırada gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekti. Şüphe üzerine Dış Hatlar Terminali geliş katından yurda giriş yapmak isteyen Ş.A.’yı durduran görevli memurlar, şahsın taşıdığı valizde arama yaptı. Yapılan incelemede valizin içinde şeffaf poşetlere doldurulmuş şekilde 200 porsuk kürkü tespit edildi. Tekstil sektöründe kullanılan kürklerin piyasa değerinin yaklaşık 45 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaçak porsuk kürklerine el konulurken Ş.A hakkında da kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldı. 

Ferhat Yasak

Etiketler: Atatürk Havalimanı, porsuk kürkü

 

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