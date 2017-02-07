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Atatürk Havalimanı'nda Ronaldinho izdihamı

Programa katılmak için Türkiye’ye gelen ünlü futbolcu Ronaldinho için Atatürk Havalimanı'nda izdiham yaşandı.


07 Şubat 2017 15:49

Türkiye’deki programının ardından Dubai’ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilyalı yıldız Ronaldinho’ya çalışanlar ve yolcular büyük ilgi gösterdi. Yanında beş koruması ile havalimanına gelen Ronaldinho ile fotoğraf çektirmek isteyenler izdihama neden oldu. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa gitmek için bindiği golf aracına akın eden yerli ve yabancı hayranları Ronaldinho ile fotoğraf çektirmek için büyük çaba harcadı. Golf arabasının gitmesini bir süre engelleyen Ronaldinho hayranları daha sonra aracın peşinden koştu. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: Atatürk Havalimanı, Ronaldinho izdihamı


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