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Atatürk Havalimanı'nda sarıklı şahsa çirkin saldırı

İstanbul'dan Adana'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen sarıklı ve cübbeli vatandaş, bir kadının sözlü saldırısına maruz kaldı.

Atatürk Havalimanında sarıklı şahsa çirkin saldırı

02 Nisan 2018 18:15
Atatürk Havalimanı'nda sarıklı şahsa çirkin saldırı - Tıkla İzle

Cep telefonundan 2596 sayılı Kanun'u açarak yüksek sesle okuyan kadın, cübbeli vatandaşın suç işlediğini savundu. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular kadına tepki gösterdi. Edinilen bilgilere göre olay, Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Adana'ya gitmek isteyen sarık ve cübbe giyen bir vatandaş havalimanına geldi. Yolcu salonunda uçağın kalkışını bekleyen vatandaş, bir kadının sözlü saldırısına maruz kaldı. Vatandaşın giydiği sarık ve cübbeyi eleştiren kadın, cep telefonunu açarak 2596 sayılı Kanun'u bağıra bağıra okumaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kadını şaşkınlıkla izledi. Kadın bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uyması gerektiğini söyleyerek çığlık atmaya başladı. Havalimanında bulunan diğer yolcular, "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" diyerek kadına tepki gösterdi. Tepkilere rağmen susmayan kadın, güvenlik görevlilerini çağırdı. Bu esnada sarıklı şahıs sakin bir tavırla "Terbiyesizlik yapmayın" uyarısında bulundu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Etiketler: Atatürk Havalimanı

 

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