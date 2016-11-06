Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli iki şahsın etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı öğrenildi. Havaya ateş açan şahısların alkollü olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantısı bulunmadığı bildirildi.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Atatürk Havalimanı'nda havaya ateş açılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu gece Atatürk Havalimanı'nda dur ikazına uymayan motosikletli 2 kişi polisimizce havaya ateş edilmek suretiyle durdurularak yakalanmıştır. İlk incelemede şahısların üzerinde herhangi bir silah veya patlayıcı madde bulunmamıştır. Havalimanı yolcu giriş ve çıkışlarına açıktır." denildi.