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Atatürk Havalimanı’nda UBER sürücüsüne saldırı kamerada

Atatürk Havalimanı’nda yolcu alan UBER sürücüsünün aracına kimliği belirsiz 2 şahıs yumruk ve tekme atarak saldırdı. Sürücünün hızla uzaklaştığı olayda saldırganlar peşinden koşarak aracı yakalamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atatürk Havalimanında UBER sürücüsüne saldırı kamerada

19 Nisan 2018 09:32
Atatürk Havalimanı’nda UBER sürücüsüne saldırı kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bakırköy’deki Atatürk Havalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir yolcu, UBER uygulamasından çağrı yaparak araç çağırdı. Kısa bir süre sonra havalimanına gelen sürücü yolcuyu aracına aldı. Ardından sürücü yoluna devam etmek istedi ancak kimliği belirsiz 2 şahıs, aracın önünü kesti. Şahıslar, aracın içerisine girmeye çalışan yolcuya bağırarak inmesini istedi. UBER sürücüsünün şahıslara tepki göstermesi sonucunda aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü kapıyı kapatarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak şahıslar yumruk ve tekmelerle araca saldırarak zarar verdi. Hızla uzaklaşan sürücünün peşinden koşan şahıslar bir süre sonra durdu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yolcuyu indirmeye çalışıp, araca saldırdılar 

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, UBER aracı limana gelerek yolcuyu araca alıyor. Yolcunun araca bindiğini gören 2 şahıs ise araca girmeye çalışıyor. Yolcuya bağırarak inmesini söyleyen şahıslara sürücü tepki gösteriyor. Bunun üzerine şahıslarla sürücü arasında tartışma çıkıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü aracıyla uzaklaşmaya çalışıyor. O esnada şahıslar araca yumruk ve tekme atıyor. Sürücü hızla uzaklaşırken, şahıslar bir süre aracın peşinden koşuyor.  

Doğan Can Cesur
 

 

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