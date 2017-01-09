Geçtiğimiz cuma akşamından itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı Hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür yaşanan sefer iptalleri nedeniyle birçok vatandaş otellere yerleştirilirken birçoğu da havalimanında mahsur kaldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, sabah saatlerinden itibaren sürdürülen yoğun çalışmayla pistlerin açılmasını sağladı. Atatürk Havalimanı'nda kar yağışının önceki günlere göre azalması ve pistlerin temizlenmesiyle uçuşlar da normale dönmeye başladı. Günlerdir havalimanında mahsur kalan vatandaşlar da ulaşmak istedikleri illere gönderilmeye başlandı. Seferlerin normale dönmeye başlamasıyla uçuşları iptal olan binlerce yolcu havayolu şirketlerinin terminal binasındaki satış ofislerinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Uçuşların tekrar başlamasını bekleyen Adem Esiroğlu, ”Cuma gününden beri buradayım. Türkmenistan'a gideceğiz. Her gün kar yağıyor. Her gün biletimiz değişiyor. Otele götürdüler bizi otelde kalıyoruz. Allah'ın izniyle kar yağmazsa gideceğiz” dedi.

Başka bir yolcu ise, “Gelinimle torunum perşembe gidecekti. Sonra cumartesiye aldık bileti. Sonra yine ertelendi. Cezayir'e gidecekti. Bileti iptal etmiyoruz ama 3 gündür erteleniyor” diye konuştu.

Tuncer Cengiz