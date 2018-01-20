Atatürk Havalimanı’nda uçuşlara ‘köpek’ engeli

Bugün öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı apronuna giren sahipsiz bir köpek, hava trafiğinde kısa bir süre aksamaya neden oldu. Kalkış yapmak için Sefaköy-Florya yönündeki pistte ilerleyen bazı uçaklar taksi yolunda bulundukları sırada piste yakın bölgedeki yeşil alanda sahipsiz bir köpeğin bulunduğunu görerek durumu hava trafik kontrolörlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kule görevlileri, sahada görevli ilgili ekipleri uyararak köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

15 dakika ‘köpek’ rötarı yaşandı

Köpeğin görüldüğü bölgeye giden DHMİ’nin köpek timi, sahipsiz köpeği bulabilmek için çalışma başlattı. Bu sırada kalkışların yapılacağı pist de görevli ekipler tarafından kontrol edildi. Arama çalışmalarında köpek bulunamadı. Köpeği arama çalışmaları sırasında uçuş trafiği de bir süre aksadı. Kalkış yapmak için taksi yolunda ilerleyen uçaklar yaklaşık 15 dakika süreyle beklemek durumunda kaldı. Daha sonra uçuşlar yeniden normale döndü.

Telsiz konuşmalarına yansıdı

Öte yandan, köpeği gören pilotlar ile kule görevlileri arasında yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı. Köpeği gören bir pilot hava trafik kontrol kulesini, “800 metre tabelasının hemen orada Glide slope antenlerinin arka tarafında köpek dolaşıyor” sözleriyle uyardı. Bunun üzerine kule görevlisine “Şuan köpeği takip edebiliyor musunuz?” diyerek köpeğin bulunduğu konumu tespit etmeye çalıştı. Pilot bu kez, “İki pistin arsındaki yeşillikte Glide slope antenlerinin orada dolaşıyor” diyerek köpeğin tam olarak bulunduğu konumu paylaştı.

Ferhat Yasak