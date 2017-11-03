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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!

Sao Paulo’dan İstanbul'a gelen Bolivya uyruklu uyuşturucu kuryesinin valizinden 1 kilo 236 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk Havalimanında uyuşturucu operasyonu!

03 Kasım 2017 14:48
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim tarihinde Brezilya’nın Sao Paulo kentinden hava yolu ile Atatürk Havalimanı'na gelen Bolivya uyruklu R.E.L.D.J.’yi yakın takibe aldı.

Havalimanında üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüpheli kadının bavulunu kontrol eden polis, bavul sapına gizlenmiş 1 kilo 236 gram kokaini ortaya çıkardı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Ekim’de adliyeye sevk edilen R.E.L.D.J., tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Sadık Kahraman

Etiketler: Atatürk Havalimanı, uyuşturucu operasyonu

 

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