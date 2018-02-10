Atatürk Havalimanı’nda yemek yüklenen uçağa martılardan yoğun ilgi

Atatürk Havalimanı çevresinde uçarak zaman zaman iniş ve kalkış yapan uçaklar için tehlike oluşturan kuşlar, bu kez park halindeki bir uçağı yakın takibe aldı. Sabah saatlerinde Türk Hava Yolları’nın Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren Airbus A330-330 tipi tarifeli uçağı, apronda bir sonraki uçuş için hazırlanırken yolculara ikram edilen yemekler yüklendiği sırada onlarca martı ve karga uçağın etrafında uçtu. Adete bölgeyi istila eden, zaman zaman da uçağın ve yemek yükleme aracının üzerine konan kuşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Ferhat Yasak

