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Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler Atatürk Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Müzik, sanat, ve spor camiasından ünlü isimler de havalimanına akın etti.

Atatürk Havalimanında yılbaşı yoğunluğu

29 Aralık 2017 16:47
Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu - Tıkla İzle

Yılbaşına iki gün kala, 2018’e yurt dışında girmek isteyenler hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Gün içerisinde dış hatlar terminaline gelen yolcular, kontuar ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Ünlü isimler de havalimanına akın etti

Tatilcilerin yanı sıra çok sayıda ünlü isim de havalimanına akın etti. Ünlü şarkıcı Alişan, oyuncu Tarık Ünlüoğlu ve şarkıcı Serkan Kaya gibi ünlü isimler yurt dışına çıktı. Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla da model sevgilisi Gala Caldirola ile birlikte yılbaşı tatilini geçirmek üzere Paris’e gitti.
Yoğunluğun 31 Aralık Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. 

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz

Etiketler: Atatürk Havalimanı, yılbaşı yoğunluğu

 

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