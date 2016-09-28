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Atatürk Havalimanı’nda yolcu uçağını su bastı

Fas Kraliyet Havayolları'nın İstanbul-Kazablanka seferini yapacak Boeing 767 tipi tarifeli uçağını, su tesisatındaki arıza nedeniyle su basınca yolcular uçaktan geri indirildi.

Atatürk Havalimanında yolcu uçağını su bastı

28 Eylül 2016 19:10

Edinilen bilgilere göre, Fas Kraliyet Havayolları’nın Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.05'te Kazablanka'ya gitmek üzere havalanmaya hazırlanan AT911 sefer sayılı uçağını, su tesisatındaki arıza sonucu kargo bölümünü su bastı.

Yolcular uçaktan indirildi
Yaklaşık bir saat uçağın içerisinde bekletilen 185 yolcu uçaktan indirilerek terminale alındı. Uçaktaki yolculardan Atilla Yaradılmış, “Uçağa bindik yaklaşık bir saat içeride bekledik. İçeride sıvı tesisatla ilgili bir sıkıntı olduğunu söylediler. Uçağın altından su kaçağı olduğunu söylediler. Halen bekliyoruz mağdur olduk” dedi.
Boeing 767 tipi uçağın altından suların aktığı görülürken park yeri kısa sürede su ile kaplandı. Fas Kraliyet Havayolları’na ait yaşanan su sorunu nedeniyle rötara girdi. 

Ferhat Yasak
 

Etiketler: su baskını, yolcu uçağı


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