Geçtiğimiz cuma akşamından itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle 3 gün boyunca yüzlerce sefer iptal olurken, yolcuların bir kısmı otellere yerleştirildi. Çok sayıda yolcu ise havalimanında yeniden bilet alarak gitmek istedikleri şehre uçmayı bekliyor. Uçuşları iptal olan binlerce yolcu havayolu şirketlerinin terminal binasındaki satış ofislerinde metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyruk uzadıkça yolcuların beklediği süre de paralel olarak artış gösterdi.

“Yeni bir uçuş alana kadar bekleyeceğiz”

Almanya’ya İstanbul aktarmalı olarak gitmek için Trabzon’dan geldiğini belirten Hanife Azman, kar yağışı nedeniyle uçuşlarının iptal olduğunu söyledi. Yeni bilet almak için sıraya girdiklerini ifade eden Azman, “Uçağımız dün Trabzon’dan geldi. Pistte de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oradan buraya uçuş olabiliyor da neden buradan yurt dışını olmuyor ona anlam verebilmiş değiliz. Şimdi 15.30’da Almanya uçağı vardı ama mail geldi iptal oldu denildi. Buradaki durumu görünce sinirlerimiz bozuldu. Yeni bir uçuş alana kadar bekleyeceğiz. Alamazsak ne yapacağız bilmiyoruz. Yarın çocuğumun okulu ve eşimin işi var. Mutlak bir çare bulunması gerekiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

Seferi iptal olan yolculardan Regaip Bay da, “Şuan 4 buçuk oldu bekliyoruz. Bugün uçabileceğimizi zannetmiyorum çünkü tabelalar hep iptal yazıyor. Ben Almanya’da çalışıyorum. Çalıştığım firmayı aratıp gidemeyeceğimi söyleyeceğim ve burada bekleyeceğim” dedi.

Sabahattin Yıldırım ise, “Dün 12.40’ta uçağımız vardı ama kaçırdık. İnternette baktık bir şey göremeyince havalimanına geldik. Baktık bugün de iptal olmuş biletimizi yenileyeceğiz onun için kuyrukta bekliyoruz. 3 saattir kuyrukta bekliyoruz. Gitmemiz de çok zor. Zaten iptaller yarın da uçuş yok galiba” şeklinde konuştu.

Ferhat Yasak