Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Atatürk Havalimanı'nda yolcunun panik atağı uçağı geri döndürdü

Atatürk Havalimanı'nda yolcunun panik atağı uçağı geri döndürdü

İstanbul'dan Kazablanka'ya giden uçak kalkmak için pist başına geldiğinde, uçaktaki bir yolcunun panik atak krizi geçmesiyle geri döndü. Panik atak geçiren yolcunun sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından uçak rötarlı kalktı.

Atatürk Havalimanında yolcunun panik atağı uçağı geri döndürdü

10 Şubat 2017 13:03

Beraberinde 339 yolcunun bulunduğu Atatürk Havalimanından saat 10.50'de havalanacak olan Türk Hava Yollarının (THY) Kazablanka'ya gidecek uçağı pist başına hareket ettiği sırada bir yolcu panik atak krizi geçirdi.

UÇAK GERİ DÖNDÜ

Fas uyruklu yolcunun kriz geçirmesi üzerine TK617 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağın pilotu park yerine geri dönme kararı aldı. Panik atak krizi geçiren yolcu uçaktan indirildikten sonra sağlık ekipleri yolcuya müdahale etti. Yolcu uçaktan ambulansla alınırken THY uçağı ise gecikmeli olarak havalandı. 

Tuncer Cengiz
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!