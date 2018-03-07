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Atatürk Havalimanı’nda yüzlerce metrelik kuyruk

Emniyet Genel Müdürlüğünün POLNET Bilgi Sistemi’nde yaşanan arıza nedeniyle sınır kapılarında gecikmeler meydana geldi, pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Atatürk Havalimanında yüzlerce metrelik kuyruk

07 Mart 2018 18:59

POLNET Bilgi Sistemi’nde saat 16.00 sıralarında Türkiye genelinde meydana gelen arıza, sınır kapılarında pasaport kontrol noktalarında gecikmelere neden oldu. Arıza nedeniyle işlemler manuel olarak gerçekleştirildi. Türkiye’nin en yoğun sınır kapısı özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı’nda yolcu giriş ve çıkışlarında gecikmeler yaşandı. Bu nedenle pasaport kontrol noktalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

YÜZLERCE METRELİK PASAPORT KUYRUĞU
Yaşanan arıza nedeniyle havalimanında yolcuların giriş ve çıkış işlemleri manuel olarak gerçekleştirildi. Pasaport kontrol noktasında bulunan polisler ise bütün pasaport bankolarını açarak yaşanan yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Özellikle uçakların yoğun olarak indiği saatlere denk gelen arıza nedeniyle Dış Hatlar Geliş Katı Pasaport Kontrol noktalarında yaklaşık 200 metrelik kuyruk oluştu.

Sistem arızası nedeniyle bir süre pasaport kontrol noktasında bekleyen yolculardan Erdoğan Korkmaz, “Ben Danimarka’dan geldim ve 30 ila 45 dakika arasında bekledim. Bize sistemin çöktüğünü söylediler, o yüzden bu kadar bekledik. Bazen olur böyle şeyler sorun değil” şeklinde konuştu.
Yaklaşık 2 saat süren arıza saat 18.00 sıralarında giderildi. Sistemin normale dönmesiyle birlikte oluşan yoğunluk hızla azaldı.  

Ferhat Yasak
 

 

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