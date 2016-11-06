Polisin şüphelendiği motosikletli iki şahıs dün gece 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı girişinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmıştı. Havalimanını birbirine katan şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Yüzlerini elleriyle kapatmaya çalıştıkları görülen şahıslar emniyet çıkısında gazetecilerin “Neden yaptınız?” sorusuna, “Biz bir şey yapmadık” şeklinde cevap verdi. Şüpheli şahıslar nöbetçi mahkemeye sevk edilmek üzere Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Ferhat Yasak

İSTANBUL