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Atatürk Havalimanı'ndaki silahlı olayın zanlıları adliyeye sevk edildi

Atatürk Havalimanı girişinde 'dur' ihtarına uymayarak gözaltına alınan motosikletli 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Atatürk Havalimanındaki silahlı olayın zanlıları adliyeye sevk edildi

06 Kasım 2016 11:18
Atatürk Havalimanı'ndaki silahlı olayın zanlıları adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Polisin şüphelendiği motosikletli iki şahıs dün gece 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı girişinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmıştı. Havalimanını birbirine katan şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Yüzlerini elleriyle kapatmaya çalıştıkları görülen şahıslar emniyet çıkısında gazetecilerin “Neden yaptınız?” sorusuna, “Biz bir şey yapmadık” şeklinde cevap verdi. Şüpheli şahıslar nöbetçi mahkemeye sevk edilmek üzere Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Ferhat Yasak
İSTANBUL 


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