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Atatürk Havalimanı’ndaki uçuş kısıtlaması yüzde 25’e çıkarıldı

İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşlardaki azaltmaya yönelik çalışmada yeni bir güncellemeye gidildi. Yüzde 15 olarak planlanan uçuşlardaki kısıtlama oranı yüzde 25’e çıkarıldı.


29 Aralık 2016 14:45

Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü bir dizi tedbir aldı. Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla dün yüzde 15 oranında azaltılacağı açıklamasında bugün yeni bir güncellemeye gidildi. DMHİ, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların yüzde 25 oranında azaltıldığını açıkladı.

DHMİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “30.12.2016 Cuma 03.00’ten itibaren 31.12.2016 Cumartesi 03.00’e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar(kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı’nda seferlerin yüzde 25 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların uçuşları hakkında bilgiyi, bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir” ifadelerine yer verildi.

THY’nin 38 seferi iptal oldu
Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Yolları’nın uçuşları da olumsuz koşullar nedeniyle sekteye uğradı. THY’nin yurt için ve yurt dışında şuana kadar toplam 38 seferi iptal oldu. THY konuyla ilgili açıklamada bulunmuş ve yolcuları uyararak, ‘’Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz’’ tavsiyesinde bulunmuştu. 

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz

Etiketler: Atatürk Havalimanı, İstanbul, uçuş kısıtlaması


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