Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz hafta sonu Sepetçiler Kasrı'nda mimarlarla bir araya gelmiş, 1969 yılında hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi’yle ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. Başbakan Binali Yıldırım, AKM ile ilgili olarak, “İşte Taksim Atatürk Kültür Merkezi... Ne özelliği var o binanın? Tamam, Atatürk’ün adını taşıyor eyvallah ama çok daha güzel bir mimari yapı olabilir. Diyoruz ki, ’Onu kaldıralım, o alanı da genişletelim, kimliği olan, dört köşe cam giydirme bir bina yerine bizim kültürümüzü, tarihimizi, geçmişimizi geleceğe taşıyan güzel bir bina yapalım.’ Bunda ne var?” diye konuşmuştu. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ardından gözler Atatürk Kültür Merkezi'ne çevrildi. AKM'nin ön cephesine dev Türk bayrağı asıldığı gözlendi.

Şubat 2012'de Atatürk Kültür Merkezi'nin restore işlemlerine dair mutabakat imzalanmış, restorasyonun 29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı'nda bitmesi öngörülmüştü. Ancak çalışmalar 24 Mayıs 2013 tarihinde durmuştu.



Ahmet Faruk Sarıkoç - Mustafa Bakırhan

