Yeşil-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına kadar maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu’nda önceki gün yıkım işlemleri başlamıştı. 2009-2010 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluğa, 2010-2011 sezonunda Şampiyonlar Ligi maçları ve bir çok milli maça da ev sahipliği yapan stadyumun maraton tribününde toplanan Bursasporlu taraftarlar, "Atatürk Stadı onurumuzdur" tezahüratları yaptı. Meşaleler yakan ve coşkulu tezahüratlarda bulunan 300 kadar yeşil-beyazlı taraftar, daha sonra stadyumdan ayrıldı.

Atatürk Stadyumu’nun bulunduğu bölge yıkım işleminin tamamlanmasının ardından meydana dönüştürülecek.