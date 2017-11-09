'Atatürk’ü Anarken' sergisi İstanbul’un üç köşesinde

Cumhuriyet’in 94. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Akmerkez, Akbatı ve Akasya tamamı Genelkurmay arşivinden seçilmiş en özel fotoğrafların yer aldığı 'Atatürk’ü Anarken' sergisine ev sahipliği yapıyor. Özel izinle seçilen birbirinden eşsiz fotoğraflar 12 Kasım’a kadar Akmerkez ve Akbatı’da, 15 Kasım tarihine kadar da Akasya’da misafirlerin ziyaretine açık olacak.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde ise misafirler usta solist Saygı Türkmen’den Atatürk’ün sevdiği ve Atatürk için yazılmış eserleri dinleyecek. Türkmen, Akasya’da 12.30-13.30, Akmerkez’de 15.30-16.30 ve Akbatı’da 19.00-20.00 saatleri arasında müzik dinletisiyle dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.