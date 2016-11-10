Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törene Giresunlular büyük ilgi gösterdi. Törende konuşan Belediye Başkanı Kerim Aksu, dünya lideri Atatürk’ü özlemle ve saygıyla andıklarını belirterek, “Bugün 365 günde en hüzünlü günümüz. Büyük Atatürk’ün bugün ölüm yıl dönümü. O dünyanın gerçek lideriydi, o savaştığı ülkelerden bile takdir alan, aslında on yıllarca savaşan ama barışa ışık tutan, barış isteyen bir barış savaşçısıydı. Yurtta sulh dünyada sulh anlayışıyla barışı destekleyen bir barış adamıydı. Kendisini minnetle anıyoruz. Bugün hepimizin Atamızı Anıtkabir’de anma imkânı yok. Giresun Belediyesi olarak bu düzenleme ile Atamızı Giresun meydanında, kendi meydanında, Atatürk Meydanı'nda analım istedik. Atatürk’ün çizdiği yol barış yolu, özgürlük yolu ve demokrasi yolu. Onun çizdiği yolda yürümeliyiz. Eğer gerçekten insanlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz daha modern, daha yaşanabilir bir ülke istiyorsa Atatürk’ün yolundan ayrılmamalıyız” dedi.

Törende Atatürk’ün naaşının canlandırıldığı platforma vatandaşlar karanfiller bıraktı. Giresun Belediyesi ayrıca Hacı Miktat Camii'nde Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için mevlit okutup, ikramda bulundu.

Atatürk’ü anma törenlerine Başkan Kerim Aksu’nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, önceki dönem milletvekilleri, CHP il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.