Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Atatürk’ün naaşının nakli canlandırıldı

Atatürk’ün naaşının nakli canlandırıldı

Giresun Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliklerinde Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklini canlandırdı.


10 Kasım 2016 17:01

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törene Giresunlular büyük ilgi gösterdi. Törende konuşan Belediye Başkanı Kerim Aksu, dünya lideri Atatürk’ü özlemle ve saygıyla andıklarını belirterek, “Bugün 365 günde en hüzünlü günümüz. Büyük Atatürk’ün bugün ölüm yıl dönümü. O dünyanın gerçek lideriydi, o savaştığı ülkelerden bile takdir alan, aslında on yıllarca savaşan ama barışa ışık tutan, barış isteyen bir barış savaşçısıydı. Yurtta sulh dünyada sulh anlayışıyla barışı destekleyen bir barış adamıydı. Kendisini minnetle anıyoruz. Bugün hepimizin Atamızı Anıtkabir’de anma imkânı yok. Giresun Belediyesi olarak bu düzenleme ile Atamızı Giresun meydanında, kendi meydanında, Atatürk Meydanı'nda analım istedik. Atatürk’ün çizdiği yol barış yolu, özgürlük yolu ve demokrasi yolu. Onun çizdiği yolda yürümeliyiz. Eğer gerçekten insanlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz daha modern, daha yaşanabilir bir ülke istiyorsa Atatürk’ün yolundan ayrılmamalıyız” dedi.

Törende Atatürk’ün naaşının canlandırıldığı platforma vatandaşlar karanfiller bıraktı. Giresun Belediyesi ayrıca Hacı Miktat Camii'nde Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için mevlit okutup, ikramda bulundu.
Atatürk’ü anma törenlerine Başkan Kerim Aksu’nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, önceki dönem milletvekilleri, CHP il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Etiketler: anıtkabir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!