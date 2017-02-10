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Ateş açılarak durdurulan minibüste 477 kilo esrar ele geçirildi

Batman’da polisi fark ederek köy yoluna sapan minibüstekilerin takibe alınması ve polis tarafından ateş açılarak durdurulması sonucu yapılan aramada, 477 kilogram esrar ele geçirildi.

Ateş açılarak durdurulan minibüste 477 kilo esrar ele geçirildi

10 Şubat 2017 13:06

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozluk ilçesinden Batman’a gelen iki aracın polis uygulama noktasını fark ederek köy yoluna girmeleri üzerine araçları takibe aldı. Takip edilen araçlara, polis tarafından 'dur' ihtarı çekildi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ ÇAYA ATLADI

Uyarıyı dikkate almayan araçlardan birinin sürücüsü, polisin önünü keserek öndeki minibüsün kaçmasına yardım etmeye çalıştı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan minibüse ateş açarak durdurdu. Durdurulan minibüsten Batman Çayı'na atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs polis tarafından çayın içerisinde yakalandı.

'SARIKIZ' İLE ARAMA YAPILDI

Polisin uyuşturucu madde arama köpeği 'Sarıkız' ile minibüste yaptığı aramada 477 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: Batman, batmanda uyuşturucu, esrar, minibüs, minibüste uyuşturucu


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