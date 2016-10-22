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Ateş yakıp yolu trafiğe kapattılar

Yalova'nın Topçular Feribot İskelesinde seyyar satıcılarla jandarma arasında yaşanan arbede sonrası 2 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Roman vatandaşlar ateş yakarak yolu trafiğe kapattı.


22 Ekim 2016 19:05

Edinilen bilgiye göre, Topçular Feribot İskelesinden geçen araçlara meyve satan seyyar satıcılarla buradaki jandarma ekibi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik güçlükle yatıştırılırken, olay sonrası gözaltına alınan 2 seyyar satıcı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
2 seyyar satıcının tutuklanmasına tepki gösteren Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Roman vatandaşlar Bursa Caddesi'ni trafiğe kapatarak cadde ortasında ateş yaktı. Vatandaşlar tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını istediler. 

Saim Çotuk
 

Etiketler: yol kapatma


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