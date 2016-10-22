Edinilen bilgiye göre, Topçular Feribot İskelesinden geçen araçlara meyve satan seyyar satıcılarla buradaki jandarma ekibi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik güçlükle yatıştırılırken, olay sonrası gözaltına alınan 2 seyyar satıcı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
2 seyyar satıcının tutuklanmasına tepki gösteren Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Roman vatandaşlar Bursa Caddesi'ni trafiğe kapatarak cadde ortasında ateş yaktı. Vatandaşlar tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını istediler.
Saim Çotuk