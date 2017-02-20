Olay, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö. evinin yanında bulunan parkta ateş yakan gençleri uyardı. Kendilerine uyarıda bulunan İbrahim Ö. ile tartışmaya başlayan gençler, ellerine aldıkları taşları İbrahim Ö.'ye attı.

Kafasına isabet eden taşla yaralanan İbrahim Ö., evinden aldığı pompalı tüfekle ateş ederek E.D. (16) ve S.Ç.'yi (17) yaraladı. Hastaneye kaldırılan iki genç tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, İbrahim Ö.'yü gözaltına aldı.

Özcan Saraç

